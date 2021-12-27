В Бразилии в результате мощных паводков погибли почти два десятка человек, ситуация ухудшается

В Бразилии в результате мощных паводков погибли почти два десятка человек, ситуация ухудшается

"Количество домов, улиц и городов, которые полностью находятся под водой, действительно ужасает", — рассказал губернатор Баии.

В Бразилии до 18 возросло число погибших в результате паводков, вызванных проливными дождями в штате Баия.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что в воскресенье, 26 декабря, спасатели подтвердили гибель 60-летнего мужчины, утонувшего в реке на юге штата. Еще 286 человек получили ранения с начала ливней, рассказали в Управлении гражданской защиты Баии.

Тем временем два человека считаются пропавшими без вести. Еще 35 тысяч жителей пострадавших районов вынужденно покинули свои дома. В целом стихия затронула более 430,8 тысячи человек, и ситуация только ухудшается.

Так, в воскресенье количество муниципалитетов, в которых объявлена чрезвычайная ситуация, возросло до 72. Известно, что 58 из них из-за паводков находятся в кризисе.

"Это огромная трагедия, – сказал губернатор Руи Коста после обследования пострадавших районов из самолета. – Я не припомню ничего подобного за последнее время в Баии. Количество домов, улиц и городов, полностью находящихся под водой, действительно ужасает".

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