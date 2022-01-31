В Бразилии в результате проливных дождей погибли по меньшей мере 18 человек: что известно

В Бразилии в результате проливных дождей погибли по меньшей мере 18 человек: что известно

В Эмбу-дас-Артес в результате оползня погибли женщина и двое ее детей, младшему из которых было четыре года.

В Бразилии в штате Сан-Паулу по состоянию на воскресенье, 30 января, в результате паводков, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 18 человек.

Об этом сообщает AFP.

"С минувшей пятницы беспорядки, вызванные плохой погодой, привели к гибели 18 человек, в том числе семи детей, и оставили около 500 человек без крова", — указали местные власти.

Отмечается, что по меньшей мере 11 человек погибли в воскресенье, когда оползни разрушили несколько жилых домов. Известно, в частности, что в Эмбу-дас-Артес погибли женщина и двое ее детей, младшему из которых было четыре года.

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В результате непогоды также пострадали девять местных жителей, а еще пятеро объявлены пропавшими без вести.

Спасатели информируют о наводнениях, упавших деревьях, разрушенных стенах зданий и оползнях по всему Сан-Паулу. В муниципалитете Франку-да-Роша, в частности, затопило отделение полиции, виадук и жилые дома.

Жуан Дориа, губернатор наиболее густонаселенного штата страны, в котором проживают 46 миллионов человек, уже объявил о выделении 15 миллионов реалов (2,7 миллиона долларов) для помощи десяти наиболее пострадавшим городам и 645 муниципалитетам.

Заметим, что в сезон дождей, который начался в октябре прошлого года, Бразилия пострадала от нескольких стихийных бедствий. Ранее в северном штате Баия погибли 24 человека, а в юго-восточном Минас-Жерайсе – 19.

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