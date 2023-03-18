В Бразилии вертолет упал прямо посреди улицы – есть жертвы

В пятницу, 17 марта, на одной из улиц Сан-Паулу разбился вертолет – известно о четырех погибших.

Об этом пишет Xinhua.

Бразильская пожарная служба сообщила, что вертолет разбился на одной из улиц Сан-Паулу – крупнейшего мегаполиса Южной Америки.

Пожарная служба, являющаяся частью военной полиции штата Сан-Паулу, добавила, что в результате аварии пострадали девять автомобилей и что она еще "ожидает дополнительной информации".

По данным местных СМИ, вертолет классифицировали как Robinson R44 Raven II, предположительно принадлежавший компании авиатакси.

Согласно данным Бразильской ассоциации пилотов вертолетов, в Сан-Паулу зарегистрировано 411 частных вертолетов с 2200 ежедневными рейсами по данным 2021 года.

Напомним, в Индии погибли по меньшей мере 10 человек в результате обвала крыши холодильного склада.

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