В Бразилии вертолет упал прямо посреди улицы – есть жертвы

Вертолет, вероятно, принадлежал компании авиатакси.
В пятницу, 17 марта, на одной из улиц Сан-Паулу разбился вертолет – известно о четырех погибших.
Об этом пишет Xinhua.
Бразильская пожарная служба сообщила, что вертолет разбился на одной из улиц Сан-Паулу – крупнейшего мегаполиса Южной Америки.
Пожарная служба, являющаяся частью военной полиции штата Сан-Паулу, добавила, что в результате аварии пострадали девять автомобилей и что она еще "ожидает дополнительной информации".
По данным местных СМИ, вертолет классифицировали как Robinson R44 Raven II, предположительно принадлежавший компании авиатакси.
Согласно данным Бразильской ассоциации пилотов вертолетов, в Сан-Паулу зарегистрировано 411 частных вертолетов с 2200 ежедневными рейсами по данным 2021 года.
Напомним, в Индии погибли по меньшей мере 10 человек в результате обвала крыши холодильного склада.
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