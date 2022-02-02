В Бразилии во время строительства метро обрушилась часть скоростной дороги: видео

В Бразилии во время строительства метро обрушилась часть скоростной дороги: видео

Чудом называют то, что обошлось без жертв.

В Бразилии строительство метро едва не завершилось крушением: на дороге образовалась пропасть.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 2 февраля.

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Во время раскапывания тоннеля обрушилась большая часть скоростной дороги. Спасатели говорят, чудом удалось избежать жертв. Никто из полусотни строителей, находившихся на месте обвала, не пострадали.

Полностью восстановить поврежденную дорогу смогут всего через несколько недель. Вместо этого туннель подземки, похоже, теперь придется прокладывать в другом месте. Причиной оползня могли стать обильные дожди, которые в регионе не стихали уже несколько дней и унесли 24 жизни.

В Бразилии из-за строительства тоннеля метро обрушилась часть скоростной дороги | Новости мира

Как сообщалось, Бразилия страдает от многочисленных оползней, вызванных обильными дождями. Сообщают о более чем двух десятках погибших и сотнях пострадавших. Только за эти выходные наводнения оставили без домов около полумиллиона семей.

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