В Бразилии врачи отрезали ребенку хвост с шаром на конце (фото)

В Бразилии врачи отрезали ребенку хвост с шаром на конце (фото)

Операция прошла успешно.

В бразильском городе Форталеза врачи удалили хвост у новорожденного ребенка.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Младенец родился с хвостом длиной 10 сантиметров, заканчивающимся шарообразным уплотнением. Ультразвуковое исследование показало, что отросток не связан с нервной системой и лишен хрящей и костей. Для его удаления требовалась хирургическая операция.

mirror.co.uk

Медикам удалось отрезать хвост. Как выяснилось, шар на его конце состоял из жира и эмбриональной соединительной ткани. В отчете отмечено, что отросток был редкой врожденной аномалией, природа которой плохо изучена.

Ученым известно около 40 подобных случаев, первый из которых датируется XIX веком.

Напомним, во Львове медики удалили 47-летнему мужчине 25-сантиметровую доброкачественную опухоль печени.

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