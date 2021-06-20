В Бразилии вспыхнули антиправительственные протесты, когда количество жертв коронавируса превысило 500 тыс.

В Бразилии ежедневно фиксируют около двух тысяч смертей и 100 тысяч заражений COVID-19.

В Бразилии в субботу, 19 июня, жители более двадцати городов вышли на антиправительственные протесты, когда количество связанных с COVID-19 смертей превысило полмиллиона.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в Рио-де-Жанейро собрались тысячи людей, которые держали флаги с лозунгами "Убирайтесь с Болсонару", "500 тысяч смертей. Это его вина", "Правительство голода и безработицы" и др.

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"Бразилия переживает большую неудачу. Страна была образцовой для вакцинации в мире. У нас есть широко признанные учреждения, но сегодня мы находимся в печальной ситуации", — сказала Изабелла Гулджор, 20-летняя студентка, присоединившаяся к протесту.

Между тем в Сан-Паулу протестующие запустили в небо красные шары в память о жертвах коронавируса.

Подобные митинги прошли по меньшей мере в 22 штатах Бразилии, а также в Федеральном округе Бразилиа. "Их продвигали левые оппозиционные партии, вдохновленные снижением рейтинга Болсонару в опросах и предчувствием президентской гонки в следующем году", — отмечают в издании.

В то же время в июне сторонники Болсонару также стали чаще выходить на улицы, выражая согласие с инициированной им отменой карантина, и недовольство тем, что локдаун нанес бизнесу вред.

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Критики говорят, что продвижение Болсонару соответствующих идей и опровергнутых методов лечения, в частности гидроксихлорохина, способствовали резкому увеличению числа погибших и вялой кампании вакцинации, во время которой было полностью вакцинировано менее 12% населения.

В стране с населением почти 213 миллионов человек ежедневно регистрируется около 100 тысяч новых заражений COVID-19 и двух тысяч смертей от осложнений инфекции.

Как сообщалось, президент Бразилии Жаир Болсонару во время мотопробега не соблюдал введенные ограничения. Его ожидает штраф на сумму почти 90 евро.

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