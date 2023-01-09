В Бразилии введено чрезвычайное положение в столице: президент обещает наказать протестующих

В Бразилии сторонники экс-президента ворвались в правительственные здания.

Президент Бразилии Лула да Силва ввел в столице режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что режим чрезвычайного положения будет действовать до конца месяца. Лула да Силва пообещал наказать протестующих, участвующих в беспорядках в столице.

Почему в Бразилии вспыхнули протесты

Массовые протесты 8 января начались через неделю после принесения присяги левым кандидатом Лулой да Силвой. Многие протестующие не согласны с результатами выборов 30 октября 2022 года, на которых Лула да Силва победил Болсонару.

Во время акций протеста несогласные часто перекрывали дороги, поджигали автомобили и собирались у военных построек, требуя вмешательства бразильских вооруженных сил.

Далее они хотели прорваться в президентскую резиденцию — Дворец Планалта, где живет действующий президент Луис Инасио Лула да Силва. Главу государства своевременно эвакуировали из столицы.

Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумные гранаты и стреляли резиновыми пулями. Демонстранты бросали в них железные прутья, камни и разбивали машины.

Реакция США на протесты в Бразилии

США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии, президент Джо Байден пристально наблюдает за ситуацией. Об этом заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что США поддерживают демократические институты Бразилии.

"Соединенные Штаты осуждают любые попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непреклонно поддерживаем демократические институты Бразилии. Демократию Бразилии не победит насилие", — написал Салливан.

Ситуацию в Бразилии также прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Twitter он назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы немедленно прекратить беспорядки.

Реакция ЕС на протесты в Бразилии

Евросоюз поддержал новоизбранного президента Бразилии Лулу да Силву и уверен, что демократия восторжествует над насилием и экстремизмом.

"Ошеломлен сегодняшними актами насилия и незаконной оккупацией правительственного квартала в городе Бразилиа агрессивными экстремистами. Полная поддержка Лулы да Силвы и его правительства, Конгресса и Федерального верховного суда", — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Справка:

31 октября в Бразилии во втором туре выборов избрали нового президента. Из 50,9% голосов победил оппозиционный кандидат Луиз Инасио да Силва. Действующий президент Жаир Болсонар набрал 49,1% голосов.

Лула да Силва уже был президентом Бразилии с 2003 по 2011 годы. В июле 2017 года он получил 9,5 года лишения свободы за коррупцию, но в 2019 году вышел на свободу. В 2021 году все обвинения против него были сняты.

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