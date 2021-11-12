В Бразилии ягуар напал на мужчину и выдрал ему когтем глаз

Хищник терзал мужчину на глазах у его сыновей.
Фермер из бразильского муниципалитета Портел потерял глаз после нападения ягуара.
Об этом сообщает издание The Sun.
Ягуар набросился на 67-летнего фермера Педро Ваз Феррейру, когда тот отправился на охоту вместе с двумя сыновьями. Пожилой мужчина несколько минут боролся с хищником. У него было частично повреждено лицо, а также переломанные скулы. Кроме того, хищник выколол когтем мужчине глаз.
Схватка происходила на глазах сыновей фермера — 32-летнего Дави и 25-летнего Хосе. Дави рассказал, что они шли втроем, но дикое животное напало только на их отца. После инцидента один из сыновей убил хищника.
Пострадавшего доставили к местным медикам.
Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разодрала двух человек на глазах у их друга, который успел взобраться на дерево и спастись.
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