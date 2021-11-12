В Бразилии ягуар напал на мужчину и выдрал ему когтем глаз

В Бразилии ягуар напал на мужчину и выдрал ему когтем глаз

Хищник терзал мужчину на глазах у его сыновей.

Фермер из бразильского муниципалитета Портел потерял глаз после нападения ягуара.

Об этом сообщает издание The Sun.

Также читайте В Таиланде раненый слон растоптал репортера

Ягуар набросился на 67-летнего фермера Педро Ваз Феррейру, когда тот отправился на охоту вместе с двумя сыновьями. Пожилой мужчина несколько минут боролся с хищником. У него было частично повреждено лицо, а также переломанные скулы. Кроме того, хищник выколол когтем мужчине глаз.

Схватка происходила на глазах сыновей фермера — 32-летнего Дави и 25-летнего Хосе. Дави рассказал, что они шли втроем, но дикое животное напало только на их отца. После инцидента один из сыновей убил хищника.

Пострадавшего доставили к местным медикам.

Напомним, в районе индийского города Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, тигрица разодрала двух человек на глазах у их друга, который успел взобраться на дерево и спастись.

Читайте также:

Новости мира: в Техасе нашли тигра, которого супруги незаконно удерживали дома

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку