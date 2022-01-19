В Бразилии зафиксировали новый максимум COVID-больных: какова ситуация в стране

Эксперты считают, что пик заболеваемости произойдет в феврале, после чего "ситуация снова должна стабилизироваться".
В Бразилии во вторник, 18 января, зарегистрировали более 137 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.
Об этом со ссылкой на бразильское Министерство здравоохранения сообщает AFP.
По словам эпидемиолога из Федерального университета Эспириту-Санту Этель Масиель, пик заболеваемости состоится в феврале, после чего "ситуация снова должна стабилизироваться".
"Службы общественного здравоохранения уже находятся под большим давлением, и следующие две недели будут решающими, чтобы увидеть, какое влияние инфекции, вызванные празднованием Нового года, окажут на госпитализацию", — указала эксперт.
Впрочем, она не ожидает, что волна нового высококонтагиозного штамма "Омикрон" окажется такой же смертоносной, как распространение предыдущих вариантов.
Предыдущий максимум государство зарегистрировало в июне 2021 года, когда за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили более 115 тысяч человек.
В то же время среднее суточное количество COVID-заражений в конце прошлого года составляло около восьми тысяч человек.
Стремительное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бразилии наблюдают с начала этого года, его связывают с появлением "Омикрона", а также празднованием Рождества и Нового года.
"Есть опасения, что рост заболеваемости может повлиять на празднование карнавала в конце февраля", – говорится в материале. Ранее в Бразилии отменили уличные карнавалы в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Салвадоре.
Почти 70% бразильцев полностью вакцинировались против COVID-19, а на этой неделе в стране, несмотря на возражения президента Жаира Болсонару, началась иммунизация детей от пяти лет.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.