В Бразилии зафиксировали новый максимум COVID-больных: какова ситуация в стране

Эксперты считают, что пик заболеваемости произойдет в феврале, после чего "ситуация снова должна стабилизироваться".

В Бразилии во вторник, 18 января, зарегистрировали более 137 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Об этом со ссылкой на бразильское Министерство здравоохранения сообщает AFP.

По словам эпидемиолога из Федерального университета Эспириту-Санту Этель Масиель, пик заболеваемости состоится в феврале, после чего "ситуация снова должна стабилизироваться".

"Службы общественного здравоохранения уже находятся под большим давлением, и следующие две недели будут решающими, чтобы увидеть, какое влияние инфекции, вызванные празднованием Нового года, окажут на госпитализацию", — указала эксперт.

Впрочем, она не ожидает, что волна нового высококонтагиозного штамма "Омикрон" окажется такой же смертоносной, как распространение предыдущих вариантов.

Предыдущий максимум государство зарегистрировало в июне 2021 года, когда за сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили более 115 тысяч человек.

В то же время среднее суточное количество COVID-заражений в конце прошлого года составляло около восьми тысяч человек.

Также читайте В Бразилии официально одобрили COVID-вакцинацию детей от 5 до 11 лет

Стремительное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Бразилии наблюдают с начала этого года, его связывают с появлением "Омикрона", а также празднованием Рождества и Нового года.

"Есть опасения, что рост заболеваемости может повлиять на празднование карнавала в конце февраля", – говорится в материале. Ранее в Бразилии отменили уличные карнавалы в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Салвадоре.

Почти 70% бразильцев полностью вакцинировались против COVID-19, а на этой неделе в стране, несмотря на возражения президента Жаира Болсонару, началась иммунизация детей от пяти лет.

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки выявили более 8,5 тысячи новых заболеваний

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.