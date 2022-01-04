В Бразилии зафиксировали первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом: что известно

В Бразилии зафиксировали первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом: что известно

Среди пациентов с двойным заражением есть два годовалых младенца.

В Бразилии зафиксировали первые на территории Америки четыре случая заболевания "Флуроной" (одновременное заражение гриппом и COVID-19).

Об этом со ссылкой на Folha de Sao Paulo сообщает газета Clarín.

Отмечается, что в Рио-де-Жанейро положительные результаты тестов на грипп и коронавирус одновременно получил 16-летний подросток, а в столице штата Сеара Форталезе "Флурону" подтвердили у двух годовалых младенцев, которых уже выписали из больницы, а также у 52-летнего мужчины, который не нуждался в госпитализации.

Местные органы здравоохранения рассказали, что штамм коронавируса, которым заразились трое пациентов из Форталезы, неизвестен. Однако у всех них подтвердился вариант гриппа H3N2.

В Бразилии, кроме пандемии COVID-19, наблюдается волна гриппа. Бразильский инфекционист Леонардо Вайсманн отметил, что невозможно определить уровень серьезности двойного заражения.

Первый в мире случай "Флуроны" недавно зарегистрировали в Израиле. Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония. Испанские эксперты отметили, что указанные больные не имеют более серьезного течения заболевания, чем пациенты, инфицированные только COVID-19.

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