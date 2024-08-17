В Бразилии заключенные придумали курьезный метод побега из тюрьмы: что они придумали

В исправительном заведении в бразильском городе Форталеза два опасных преступника пытались скрыться, переодевшись как женщины во время свиданий с родственниками.

Об этом написало издание Oddity Central.

Франсиско Атилу да Силва и Карлос Антонио да Силва Оливейра попытались обмануть охранников, надев парики, розовые юбки, белые футболки и использовав накладную грудь. Они планировали слить в толпе женщин в конце часа свиданий, но их костюм не был достаточно убедительным, и они были задержаны.

Полиция Бразилии проводит расследование, чтобы выяснить, как заключенные смогли получить женскую одежду и были ли в этом замешаны другие лица. Напоминаем, что содействие побегу из тюрьмы наказывается тюремным заключением от 6 месяцев до 2 лет. Франсиско и Карлос теперь рискуют получить дополнительное наказание и возможное продление своих сроков заключения.

Напомним, в Филадельфии преступник попытался скрыться из тюрьмы, укрывшись в мусорном баке, но застряв в мусоровозе. Выбраться самостоятельно не смог, поэтому спасателям пришлось вытаскивать его через несколько часов тяжелой работы.

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