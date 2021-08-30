В Бразилии жена посла приказала любовнику убить мужа: его останки обнаружили в багажнике сгоревшей машины

В конце трехдневного судебного разбирательства судья назвал преступление "зверским".

В 2016 году обгоревшие останки Кириакоса Амиридиса обнаружили в багажнике сгоревшей машины в Рио-де-Жанейро. 59-летний Амиридис работал консулом в Рио-де-Жанейро в 2001-2004 годах и вернулся в Бразилию в качестве посла в 2016.

Он женился на Франсуазе в 2004 году, у пары есть дочь.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Отмечается, что перед своей смертью Амиридис ездил в город Нова-Игуасу к северу от Рио, чтобы провести рождественские праздники со своей женой и ее родителями.

Жена Амиридиса сначала сообщила о его исчезновении, сообщив полиции, что он покинул их квартиру без объяснений и уехал на арендованном автомобиле. Сгоревшую машину нашли на следующий день под эстакадой, в ней было тело посла.

Следователи обнаружили пятна крови на диване в квартире, где жила пара, и считают, что его убили там, а тело впоследствии вывезли.

Следователи выяснили, что у Франсуазы был роман с офицером военной полиции Серхио Гомесом, который позже признался в убийстве посла по приказу любовницы, и его посадили на 22 года.

Еще одного мужчину, Эдуардо Морейру Тедески ди Мело — родственника Гомеса — оправдали по обвинению в убийстве, но он отбыл год в тюрьме за помощь в сокрытии тела Амиридиса.

Напомним:

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, в котором находился 43-летний посол Италии в африканской стране Лука Аттанасио. В результате нападения он и еще два человека погибли. А дочь американского экс-дипломата Джона Негропонте Софию обвиняют в убийстве. 27-летнюю девушку задержали в американском городе Роквиль штата Мэриленд, на месте совершения преступления.

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