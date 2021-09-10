В Британии 11-летний мальчик поймал огромную рыбу, которая даже тяжелее него: как ему это удалось (фото)

Отец и брат помогли мальчику поднять рыбу на берег.

В Британии 11-летний Джозеф Брокхаус поймал на крючок осетра весом более 45 кг. Малыш 30 минут пытался вытащить улов во время похода на частное озеро недалеко от Манчестера.

Об этом пишет Metro.

Отмечается, что 43-летний папа Ли и десятилетний брат Алекс помогли Джозефу поднять рыбу, чтобы сделать снимок. Затем ее отпустили.

Отец сказал, что был потрясен своим сыном, особенно потому, что рыба весила в 2,5 раза больше, чем малыш.

"Я не уверен, что не знал, что делать в его возрасте, но он рыбачил с шести лет", — сказал мужчина.

Джозефу также удалось побить еще два личных рекорда за выходные, поймав плотву и окуня весом более двух фунтов.

"На той сессии у нас было 80 рыб, а еще у меня были плотва и окунь весом до 2 фунтов, а также пять карпов весом более 20 фунтов", — говорит Джосеф.

"Сказать, что он был на седьмом небе от счастья — ничего не сказать. Мы провели два дня в частном озере, которое принадлежит моему другу, и у Джо была очень успешная поездка, мягко говоря", — замечает отец.

Ранее в США рыбак из Северной Каролины в заливе Мерреллс случайно поймал на удочку аллигатора ориентировочно до 8 футов (около 2,4 м).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку