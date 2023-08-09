В Британии будут бастовать работники склада, откуда отправляют ракеты для Украины

По информации СМИ, именно из этого состава оружия поставляют ключевые ракеты Storm Shadow и Brimstone для украинских войск.

В шотландском Бейте работники состава поставок Министерства обороны Великобритании усилят страк, чтобы добиться повышения зарплаты.

Об этом передает BBC.

Более 50 членов профсоюза GMB Scotland будут бастовать две недели от 21 августа после того, как четыре дня целенаправленных забастовок не привели к решению проблемы.

Отмечается, что комплекс по производству, модификации и хранению боеприпасов в Бейте отгружает ракеты в Украину, а также осуществляет поставки для вооруженных сил Британии.

Представитель британского Министерства обороны сказал: "Эти забастовки не повлияют на нашу способность обеспечить обороноспособность Украины".

Это первый случай в истории боеприпасов, когда работники вышли на забастовку с момента его строительства во время Второй мировой войны в 1943 году.

Ранее в издании Mirror писали, что из этого оружейного состава поставляют ключевые ракеты Storm Shadow и Brimstone для украинских войск.

Напомним, Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в мае этого года. 18 мая министра обороны Великобритании Бев Уоллес подтвердил, что ВСУ уже применяют ракеты Storm Shadow.

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