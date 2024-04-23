В Британии десятки тысяч авиарейсов почувствовали на себе глушение GPS: подозревается Россия

С августа прошлого года проблемы с навигацией обнаружили около 46 тысяч рейсов.

Самолеты, совершающие рейсы в Великобританию и из нее, почувствовали глушение глобальной системы позиционирования ( GPS ) в регионе, в чем подозревают Россию.

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Об этом информирует The Sun.

Издание провело анализ бортовых журналов профильного сайта GPSJAM.org, из которого следует, что с августа прошлого года проблемы с навигацией обнаружили около 46 тысяч рейсов.

Сообщается, что 2300 случаев приходятся на самолеты компании Ryanair и почти 1400 – в Wizz Air.

Также от глушения сигнала GPS пострадали британские авиалинии British Airways и easyJet, хотя у них нет столь существенных проблем.

В управление гражданской авиации Великобритании заявили, что глушение сигнала часто связано с военной деятельностью, но не означает, что коммерческие самолеты являются его непосредственной мишенью.

"Глушение GPS напрямую не влияет на навигацию самолета, и хотя это известная проблема, это не означает, что самолет был заглушен намеренно", – объяснил руководитель отдела летных операций управления Гленн Брэдли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии сделали заявление о сбоях в работе GPS в Балтийском регионе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия оставила пол Польши без GPS.

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