С августа прошлого года проблемы с навигацией обнаружили около 46 тысяч рейсов.
Самолеты, совершающие рейсы в Великобританию и из нее, почувствовали глушение глобальной системы позиционирования ( GPS ) в регионе, в чем подозревают Россию.
Об этом информирует The Sun.
Издание провело анализ бортовых журналов профильного сайта GPSJAM.org, из которого следует, что с августа прошлого года проблемы с навигацией обнаружили около 46 тысяч рейсов.
Сообщается, что 2300 случаев приходятся на самолеты компании Ryanair и почти 1400 – в Wizz Air.
Также от глушения сигнала GPS пострадали британские авиалинии British Airways и easyJet, хотя у них нет столь существенных проблем.
В управление гражданской авиации Великобритании заявили, что глушение сигнала часто связано с военной деятельностью, но не означает, что коммерческие самолеты являются его непосредственной мишенью.
"Глушение GPS напрямую не влияет на навигацию самолета, и хотя это известная проблема, это не означает, что самолет был заглушен намеренно", – объяснил руководитель отдела летных операций управления Гленн Брэдли.
Напомним, ранее сообщалось, что в Германии сделали заявление о сбоях в работе GPS в Балтийском регионе.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия оставила пол Польши без GPS.
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