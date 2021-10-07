В Британии фермеры выливают десятки тысяч литров молока в канализацию: что случилось

В Британии фермеры выливают десятки тысяч литров молока в канализацию: что случилось

Один фермер из центральной Англии рассказал, что был вынужден слить в канализацию 40 тыс. литров молока.

В Великобритании фермеры выливают десятки тысяч литров молока в канализацию. Все потому, что в стране не хватает водителей для перевозки грузов.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Один фермер из центральной Англии рассказал, что был вынужден слить в канализацию 40 тыс. литров молока в течение последних двух месяцев после того, как никто не приехал его забрать. Еще один фермер, 38-летний Роб Хантбетч продает молоко за половину обычной цены и перерабатывает его в сыр, однако остатки все равно есть.

Другие фермеры, как сообщается, обратились к небольшим компаниям, которые закупают молоко по более низким ценам, чтобы избежать необходимости выбрасывать его.

"Дефицит водителей грузовых автомобилей влияет на молочный сектор. Это привело к тому, что фермерам пришлось утилизировать молоко. Трудно определить точное количество пострадавших фермеров", — отметил глава ассоциации британских молочных фермеров.

Reuters

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Неопределенность относительно транспортировки молока сочетается с отвесными затратами для фермеров. Удобрения, используемые для выращивания кормов, выросли в цене вместе с ценами на природный газ, а цены на электроэнергию также повышаются.

Напомним, что в Британии — настоящий кризис в сфере животноводства. Работники не получили рабочие визы после Brexit и начала пандемии коронавируса. Стране больше всего не хватает водителей для перевозки грузов, хотя от дефицита рабочей силы страдают и другие отрасли.

После сообщений об отсутствии водителей грузовых автомобилей для доставки топлива, автомобилисты поспешили раскупить горючее, повлекшее дефицит на заправках и хаос во всей стране. Для перевозки топлива правительство решило привлечь даже военных.

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