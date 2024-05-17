В Британии из кишечника девочки достали 15-сантиметровый клубок волос (фото)

Клубок покрывал 80% ее кишечника и скапливался в течение 5 лет.

В Великобритании врачам пришлось проводитьоперацию 7-летней девочке, чтобы удалить из ее кишечника клубок волос.

Операция длилась пять часов после того, как ребенка доставили в больницу в Ньюкасле с жалобами на боль в животе и тошноту, сообщает BBC.

Во время обследования врачи обнаружили у 7-летней Мии клубок волос длиной 15 сантиметров, покрывавший 80% ее кишечника. Он накапливался в течение нескольких лет, пока девочка жевала собственные волосы.

"Если бы врачи не посмотрели ее вовремя, ее бы здесь сейчас не было", — сказала мать Кэтрин.

Она заявила, что было ужасно начать волосы, которые достали из живота ее дочери. Раньше медики ей говорили, что не стоит волноваться из-за того, что действие постоянно жует волосы.

Это завоевание, известное как трихофагия или синдром Рапунцель, поражает преимущественно девочек-подростков и может быть вызвано стрессом или тревогой.

Мать Мии говорит, что жевание волос помогло ребенку успокоиться.

Кэтрин считает, что это заболевание более распространено, чем привыкли думать, и хочет, чтобы родители серьезнее относились к тому, что их дети жуют волосы.

"Я не хочу, чтобы кто-то другой пережил то, из-за чего прошла наша семья", — говорит она.

Между тем Мия полностью поправилась и вернулась в школу.

"Не ешьте свои волосы, — говорит она. — Возможно, вам не повезет так, как мне, и если вы будете это делать, вам будет очень больно".

Клубок волос, который нашли в кишечнике Мии / Фото: bbc.com

Напомним, ранее сообщалось, что врачи прооперировали 5-летнего мальчика с редкой патологией носа.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе врачи спасли младенца, проглотившего пружину.

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