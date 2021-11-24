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В Британии из-за пожара на заводе пластмассы в воздух поднялись ядовитые клубы дыма: видео

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В Британии из-за пожара на заводе пластмассы в воздух поднялись ядовитые клубы дыма: видео

Фото: Twitter/Matt Scaum

Жителям города Гессле посоветовали не открывать окна во избежание вредного воздействия.

В среду, 24 ноября, мощный пожар разразился на заводе Bridgewood Plastics в городе Гессле в Великобритании. Жителям советуют не открывать окна, из некоторых домов и супермаркетов спасатели проводили эвакуацию людей.

Об этом сообщает BBC.

Огромный пожар, который, по словам очевидцев, сопровождался несколькими взрывами, виден со всех концов города — языки пламени выхватываются в небо, а из-за клубов ядовитого дыма жителям советуют держать окна и двери закрытыми.

Жителей нескольких домов, расположенных недалеко от фабрики, эвакуировали, прекратили работу супермаркеты, из которых спасатели выводили посетителей. Чтобы люди не оставались на улице, для них открыли помещение местной церкви.

В пожарной службе рекомендовали водителям не проезжать по прилегающим улицам из-за сильного задымления.

Напомним, 23 ноября возле сербской столицы Белграда произошло несколько мощных взрывов на предприятии EDePro, где производят противоградовые ракеты.

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