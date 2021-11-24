В Британии из-за пожара на заводе пластмассы в воздух поднялись ядовитые клубы дыма: видео

В Британии из-за пожара на заводе пластмассы в воздух поднялись ядовитые клубы дыма: видео

Жителям города Гессле посоветовали не открывать окна во избежание вредного воздействия.

В среду, 24 ноября, мощный пожар разразился на заводе Bridgewood Plastics в городе Гессле в Великобритании. Жителям советуют не открывать окна, из некоторых домов и супермаркетов спасатели проводили эвакуацию людей.

Об этом сообщает BBC.

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Огромный пожар, который, по словам очевидцев, сопровождался несколькими взрывами, виден со всех концов города — языки пламени выхватываются в небо, а из-за клубов ядовитого дыма жителям советуют держать окна и двери закрытыми.

Жителей нескольких домов, расположенных недалеко от фабрики, эвакуировали, прекратили работу супермаркеты, из которых спасатели выводили посетителей. Чтобы люди не оставались на улице, для них открыли помещение местной церкви.

God that's intense. Многие explosions been going off regularly. Hope no one is hurt. #hessle #fire pic.twitter.com/jpaJlKod00 — Matt Scaum (@Scaumy) November 24, 2021

В пожарной службе рекомендовали водителям не проезжать по прилегающим улицам из-за сильного задымления.

1) Я имею отчеты о пожаре на ломоть пластика factory в Hessle. Please stay safe whilst emergency service do everything they can to deal with this awful incident.... pic.twitter.com/n6cGmXLxTN — Emma Hardy MP (@EmmaHardyMP) November 24, 2021

Напомним, 23 ноября возле сербской столицы Белграда произошло несколько мощных взрывов на предприятии EDePro, где производят противоградовые ракеты.

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