В Британии кокер-спаниель выбежал на поле во время матча по крикету и забрал мяч

В конце концов собаку уговорили вернуть добычу, и матч возобновился.

Игривый кокер-спаниель едва не сорвал матч по женскому крикету в Великобритании.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Собака выбежала на поле и, когда одна из спортсменок сделала подачу, восприняла это как приглашение к игре. Спаниель немедленно поймал мяч и начал с ним бежать. А за ним — полкоманды. В конце концов собаку уговорили вернуть добычу, и матч возобновился.

Напомним, в США во время матча по футболу кот упал с трибуны. Животное сорвалась с верхнего яруса трибуны и повисло над нижними ярусами, ухватившись лапами за провод. Через несколько секунд кот упал вниз. К счастью, болельщикам на нижнем ярусе хватило времени, чтобы растянуть американский флаг для спасения кота, который на него и приземлилась.

Новости мира: в Великобритании кокер спаниель выбежал на поле во время матча по крикету и забрал мяч

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