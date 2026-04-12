В Британии лишили гражданства полицейского из-за его любви к России (фото)
В Британии впервые лишили гражданства уроженца страны из-за подозрений в связях с Россией.
В Великобритании впервые лишили гражданства уроженца страны из-за подозрений в связях с Россией. Речь идет о 45-летнем бывшем полицейском Марке Буллене, который сейчас проживает в РФ.
Об этом пишет The Sun.
Решение приняла министерша внутренних дел Шабана Махмуд, ссылаясь на соображения национальной безопасности. В письме Буллену отмечается, что лишение гражданства «соответствует общественным интересам», однако детали доказательной базы не разглашаются.
Это первый подобный случай в отношении человека, рожденного в Великобритании. Ранее гражданство лишали только двух человек, связанных с Россией, но они не были британцами по рождению.
Сам Буллен, живущий в России уже более 10 лет, назвал решение несправедливым и заявил об отсутствии надлежащей правовой процедуры. По его словам, если есть доказательства вины, дело должно рассматриваться в суде.
Что известно о Буллене — полицейском из Британии
Известно, что Буллен работал в полиции графства Гартфордшира около 11 лет. В этот период он активно сотрудничал с российскими коллегами, организовывал визиты и неоднократно ездил в Россию, в том числе участвовал в профессиональных обменах.
В 2022 году он получил российское гражданство, назвав это «древней мечтой». По его словам, интерес к России возник еще в юности — впервые посетил страну в 18 лет и самостоятельно выучил русский язык.
После увольнения из полиции 2014-го Буллен переехал в Россию, где сейчас работает в футбольном клубе «Зенит» (Санкт-Петербург). Он женат на русской и имеет четырех детей.
Несмотря на переезд, мужчина периодически посещал Великобританию. Во время одной из поездок в 2024 году его задержали в аэропорту Лутон сотрудники антитеррористического подразделения. Его допрашивали несколько часов в рамках закона о противодействии терроризму и угрозам национальной безопасности, а также изъяли электронные устройства для проверки.
Ранее, еще во время службы в полиции, Буллен уже привлекал внимание спецслужб из-за своих связей с Россией. В частности, в 2013 его допрашивали сотрудники специального подразделения, интересуясь его контактами и поездками.
В британском МВД отмечают, что лишение гражданства является исключительной мерой и применяется только в случаях, связанных с терроризмом, деятельностью в интересах враждебных государств или тяжкой организованной преступностью.
