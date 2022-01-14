В Британии люди в панике из-за "Омикрона" опустошают полки аптек: возник дефицит популярного лекарства

В Британии люди в панике из-за "Омикрона" опустошают полки аптек: возник дефицит популярного лекарства

Для борьбы с "Омикроном" люди массово скупают популярные лекарства.

Поставки безрецептурных препаратов, таких как парацетамол и ибупрофен, в Британии сократились из-за того, что покупатели опустошили полки аптек для борьбы с вариантом "Омикрон". Таким образом, в аптеках страны наблюдается некоторый дефицит этих препаратов на фоне распространения "Омикрона".

Об этом сообщает Управление национальной статистики (ONS), пишет Mirror.

Статистика показывает, что запасы этих препаратов во всей Британии снизились на 25%, с точки зрения наличия еще 30% аптек имеют очень ограниченные запасы парацетамола, поскольку люди пытаются бороться с вирусом дома.

""Люди имеют бустеры, что, вероятно, означает, что количество людей, принимающих этот продукт, увеличится, тогда у вас будет простуда, грипп и коронавирус", - сказал профессор Ричард Уилдинг.

"Любые пробелы на полках безрецептурного лекарства, вероятно, будут локальными и заполненными в течение относительно короткого времени", — сказала глава Владельческой ассоциации здравоохранения потребителей Великобританской ассоциации (PAGB) Мишель Риддаллс.

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Последние данные показывают, что количество случаев COVID-19 в Великобритании за последние 24 часа выросло на 109 133, что на 39% меньше прошлой недели. Также зафиксировано еще 335 смертей.

"Во всей стране количество людей, которые попадают в больницы после инфицирования, остается высоким", — говорит консультант интенсивной терапии в Университетской больнице Джеймса Кука врач Ричард Кри.