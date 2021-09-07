В Британии мальчика засосало в фильтр гидромассажной ванны: родителей предупреждают об опасности джакузи (фото)

Отец ребенка предупредил о потенциальной опасности, когда детям разрешают играть в джакузи.

В Англии в городе Шрусбери мальчик потерял сознание после того, как его засосало в фильтр джакузи. К счастью, малыш выжил, но получил травму.

Об этом пишет Metro.

Описывая тип гидромассажной ванны, отец сказал, что выходное отверстие фильтра было "частично закрыто, но есть большой прямоугольный проем, который собирает воду и направляет ее в фильтр, и Гарри засосало в это выходное отверстие и он не смог выбраться".

Мальчика доставали три человека, которые, к счастью, были рядом. Когда его вытащили, он был без сознания, и ему сделали сердечно-легочную реанимацию.

Отец поделился фотографиями, на которых видно, как его сын получил травму с рваными ранами на спине и плечах. Мальчика после инцидента госпитализировали в больницу, где он пробыл несколько дней.

Metro

"К счастью, Гарри сейчас дома, и он выздоравливает, однако, если бы его не вытащили из ванны так быстро и лечение не было таким хорошим, его, возможно, не было бы здесь сегодня. Если у кого есть или думает о покупке гидромассажных ванн, спа или бассейнов, убедитесь, что они безопасны в использовании, регулярно проверяются и дети постоянно находятся под наблюдением. Пожалуйста, имейте в виду и будьте осторожны, я не хочу, чтобы это произошло с другой семьей, где может быть хуже результат", — сказано в сообщении.

Позже отец сообщил, что его сын выздоравливает, а раны заживают.

Metro

Тысячи людей поделились постом и прокомментировали его:

Наши дети — это наш мир, и это было ужасное время, но мы не хотим, чтобы это снова повторилось ни с кем

Я уверен, что большинство ванн и спа безопасны, однако этог явно не должно происходить, поэтому, пожалуйста, всегда смотрите, когда ребенок играет в воде.

Напомним, в 10-летнего Дэвида Лалли с английского графства Мерсисайд обнаружили три опухоли головного мозга, но его родители скрыли от сына его настоящую болезнь. Они сообщили, что там "маленькие комочки". Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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