ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

В Британии мигрантов могут выгнать на улицы: затронут ли новые правила украинских беженцев

Лидер правой популистской партии в Великобритании, которая получила контроль над 14 органами власти после местных выборов, призывает к отказу от политики правительства по переселению мигрантов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Лондон

Лондон / © Pixabay

Британский политик-популист Найджел Фараж, который имеет откровенно прокремлевские взгляды, заявил, что в тех регионах, где на местных выборах победила его Реформистская партия, могут прекратить размещение мигрантов, прибывающих в Великобританию в рамках правительственных программ переселения.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По его словам, местные власти во главе с его партией «всегда будут ставить потребности местного населения на первое место». Партия Фараджа получила более 1300 новых советников и контроль над 14 органами власти, от Сандерленда и Сент-Геленса до Саффолка и Эссекса.

На прошлой неделе совет графства Ланкашир уже объявил о выходе из Схемы переселения в Великобритании (UKRS) и Программы переселения афганцев (ARP).

Фарадж предложил другим органам власти последовать этому примеру, заявив: «Мы очень внимательно рассмотрим возможность отказа от политики правительства в отношении переселения мигрантов».

При этом программа «Жилье для Украины», которую советы имеют юридическую обязанность поддерживать, не претерпит никаких изменений.

В издании напомнили, что программа UKRS была запущена последним правительством консерваторов в 2021 году и помогла переселить тысячи людей со всего мира.

Местные советы добровольно подписываются на эту схему, а затем получают финансирование для обеспечения жильем и поддержки искателей убежища на срок до пяти лет.

Оппозиционные группы ранее заявляли, что решение совета графства Ланкашир было «хитростью», поскольку не остановит размещение беженцев в графстве, но может прекратить финансирование для тех, кто уже прибыл.

Представитель совета ранее заявил Lancashire Telegraph: «Нам известно о заявлении, опубликованном реформистской партией относительно правительственной программы переселения беженцев в Ланкашире. Любые изменения в политике потребуют решения кабинета министров».

Правила для украинцев за рубежом — последние новости

Напомним, в Чехии на фоне рекордного падения рождаемости обсуждают возможность расширить доступ украинских женщин с временной защитой к государственной родительской помощи.

Тем временем ирландское правительство начинает масштабное сворачивание программы экстренного размещения украинских беженцев. Новая стратегия заставит тысячи людей самостоятельно искать жилье на дефицитном рынке аренды уже с августа.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie