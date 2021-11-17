В Британии мигранты массово "обращаются" в христианство во избежание депортации

Многие мигранты стараются креститься и потом утверждают, что не могут вернуться домой, ведь там их будут преследовать из-за отречения от ислама.

Англиканскую церковь упрекают в том, что она непосредственно помогает мигрантам в получении убежища в Великобритании, обращая их в христианство.

Об этом информирует The Times и Daily Mail.

Волна критики вылилась в адрес церкви после того, как британская полиция установила личность террориста, взорвавшего такси в Ливерпуле. Как оказалось, нападающий Эмад Аль Свелмин незадолго до теракта обратился из ислама в христианство. Обряд крещения он принял в англиканском соборе Ливерпуля, недалеко от места, где потом погиб, когда самодельное устройство взорвалось в такси.

Гражданин Иордании Эмад Аль Свелмин проиграл свою первую заявку на то, чтобы остаться в Британии в 2014 году, и его должны были депортировать. Однако после крещения мужчина подал апелляцию. Его дело находилось на рассмотрении, когда террорист решил устроить взрыв.

Свелмин был одним из 200 искателей убежища, ставших христианами в соборе Ливерпуля в течение четырех лет.

В издании отмечают, что многие мигранты стараются креститься и потом утверждают, что не могут вернуться домой, ведь там их будут преследовать из-за отречения от ислама и принятия христианства.

Контрабандисты, доставляющие нелегалов в Британию, советуют мигрантам сразу присоединиться к местной церкви после подачи заявления о предоставлении убежища. Британские депутаты потребуют официального парламентского расследования относительно того, действительно ли новообращенные христиане обманывают Англиканскую церковь во избежание депортации обратно в мусульманские страны.

В свою очередь, Англиканская церковь эти упреки отрицает. Духовенство уверяет, что Церковь серьезно относится к обряду, хотя и признают, что "очень трудно заглянуть в умы и сердца людей". Священник, окрестивший Эмада Аль Свелмина, уверяет, что погибший террорист был настоящим христианином и не знает, что "пошло не так" и почему он совершил такое преступление.

Напомним, что в британском Ливерпуле произошел подрыв автомобиля. Водитель такси увидел у пассажира взрывчатку, поэтому запер его в машине, а сам успел выскочить. Автомобиль взорвался, а сидевший в нем террорист погиб.

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