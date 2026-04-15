В Британии мигранты массово притворяются геями: за этим стоит преступная схема

Мигранты из Пакистана притворяются геями / © Unsplash

В Великобритании юристы помогают мигрантам выдавать себя за геев, чтобы получить убежище в стране. По состоянию на конец 2024 года в Великобритании уже насчитывалось около 12 миллионов мигрантов и беженцев.

Как оказалось, теневые юридические фирмы берут тысячи фунтов стерлингов за помощь мигрантам изображать, что они геи. Об этом узнали BBC.

Мигранты в Великобритании выдают себя за геев ради убежища

Напомним, в Великобритании действует процедура предоставления убежища беженцам, которые не могут вернуться домой из-за гонений и неодобрения гомосексуальных отношений. Такие люди могут получить убежище и разрешение на долгосрочное проживание в Великобритании. Процедура относительно легкая.

Такая законодательная «лазейка» стимулирует нелегальных мигрантов делать вид, что они геи или лесбиянки и не могут вернуться домой. Мигранты обращаются к теневым юридическим компаниям, которые за деньги придумывают им историю и инструктируют, как получить сфабрикованные доказательства — фотографии, письма и медицинские выводы.

С готовым пакетом фейковых документов мигранты подаются на убежище. Преимущественно так начали поступать мигранты из Пакистана и Бангладеша. В Министерстве внутренних дел Великобритании сообщили, что все, кто пытается злоупотреблять системой, столкнутся со всей строгостью законов, в том числе с депортациями.

Чаще всего притворяться геями или лесбиянками начинают мигранты, у которых закончился срок действия студенческих, рабочих или туристических виз. На сегодня около 35% всех заявлений о предоставлении убежища приходится именно на эту группу.

Журналисты под прикрытием попытались получить такую услугу в теневых юридических компаниях. Им удалось установить, что средний чек за создание истории и фейковых документов составляет 7000 фунтов стерлингов (около 413 тысяч гривен). Фальшивые просители убежища должны были посетить врачей и заявить о депрессии; некоторые даже говорили, что у них есть ВИЧ. Одна из юридических консультантов похвасталась тем, что занимается предоставлением приюта по сфабрикованным документам уже 17 лет.

Журналисты также узнали, что после получения убежища, люди могут вывозить свои семьи из Пакистана или других стран, а затем оформлять их так же.

Даже когда один из журналистов сказал, что он не гей, ему продолжили предлагать услуги и заявили, что «здесь все не геи, но это единственный шанс получить убежище». Также юридические консультанты апеллировали к тому, что сейчас нет никаких проверок, действительно ли мужчины являются геями, а женщины — лесбиянками. Проводится только устное собеседование с предоставлением документов и доказательств.

Юристы даже готовы обжаловать отказы, если их клиенты не получат убежища.

Как реагирует правительство Великобритании

В Великобритании сразу отреагировали на резонансное расследование. Лейбористы призвали принять жесткие меры в отношении юридических фирм и консультантов, предоставляющих такие услуги.

Также предлагается прекратить выдачу студенческих виз гражданам Пакистана, как это сделали в прошлом месяце для граждан Афганистана, Камеруна, Мьянмы и Судана.

Нелегальным мигрантам хотят запретить возможность просить об убежище.

Проблема мигрантов в Великобритании

Великобритания сейчас в состоянии масштабного миграционного кризиса. За 2025 год зафиксировали рекордное количество нелегальных мигрантов, прибывших через Ла-Манш (более 30 тысяч человек). На проблему с мигрантами указывают 48% британцев.

Поэтому правительство Кира Стармера внедряет новые ограничения. Мигрантам повысили требования к знанию языка, ограничили право проживания и отменили автоматическое получение постоянного места жительства.

Дополнительное напряжение создают украинские беженцы, которых в Британии около 265 тысяч.