В Британии морж испортил Новый год любителям салютов: как это произошло (видео)

Морж по кличке Тор сорвал новогодний фейерверк в британском городе Скарборо.

Подробности происшествия сообщил таблоид Mirror.

Большого моржа заметили на пляже в гавани Скарборо и определили, что это самец по прозвищу Тор, который несколькими неделями ранее был замечен во Франции, Голландии и британском графстве Хэмпшир. Предполагается, что морское животное приплыло к берегам Великобритании из Европы или даже из Канады, и решило отдохнуть прежде чем снова отправиться в родную арктическую зону.

Эксперты животных из Британской службы спасения морской жизни (BDMLR) посоветовали городскому совету Скарборо отменить новогодний фейерверк, чтобы не испугать Тора громкими звуками и не вызывать стресс.

Чиновники прислушались к ним и решили отпраздновать Новый год-2023 без традиционных салютов. Как пояснил лидер горсовета Стив Сиддонс, благополучие моржа должно быть важнее желания увидеть шоу.

Раньше мы писали, как в мире встретили 2023 год. Фото и видео можно посмотреть в новости.

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