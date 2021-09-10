В Британии на поле для гольфа случайно нашли древний гроб: захоронению около 4 тысяч лет

Находку готовятся выставить на всеобщее обозрение в музее.

Деревянный гроб с останками человека, который был похоронен с бронзовым топором в руках около 4 тысяч лет назад, будет выставлен в музее Lincoln Collection Museum.

Как сообщает ВВС, эту находку, которая датируется периодом бронзового века, было случайно обнаружено на поле для гольфа в Линкольншире (Великобритания).

Находка была обнаружена во время работ по очистке пруда в здешнем гольф-клубе еще в июле 2018 года. В гробу был настил из растений, а над могилой — насыпь из гравия.

Погребенного в выдолбленном из дубовой колоды гробу длиной 3 метра мужчину считают тогдашним вельможей. На это, в частности, указывает топор, который был вложен ему в руки. В то время это был символ власти, а не рабочий инструмент.

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Перед тем, как выставить находку на обозрение в музее специалисты проведут мероприятия для консервации и предотвращения ее разрушения от воздействия солнца и воздуха.

Владелец гольф-клуба Марк Кассвелл сообщил изданию, что не мог себе представить, что рядом "похоронен целый мир". "Удивительно, насколько хорошо сохранился топор с рукояткой, будто он была сделан вчера. У нас будет хорошая фотография на стене клуба", — сказал он.

Редкая находка сейчас находится в Йоркском археологическом фонде, где ведутся работы по ее консервации.

Напомним, ранее на окраине Львова археологи нашли меч, который пролежал в земле более полутора тысяч лет.

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