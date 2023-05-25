В Британии начнется обучение украинских пилотов на F-16: стали известны детали

Великобритания станет одной из первых стран, которые начнут обучение украинских военных на западных истребителях F-16.

Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на неназванного представителя британского правительства.

"Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более конкретной подготовке на F-16 или других самолетах", — сказал чиновник.

По данным издания, начальную подготовку пройдут по меньшей мере 20 украинских пилотов, которые "уже хорошо владеют английским языком, чтобы ускорить усвоение курса".

Отмечается, что тренировки по курсу НАТО "Введение в основы управления истребителями" будут проходить на тренажерах и реальных самолетах. Правда, поначалу это будут не F-16, а более простые истребители.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о том, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Там заявили, что непосредственная учеба украинских пилотов на истребителях F-16 в странах Европы еще не началась. В настоящее время идет подготовка специалистов к началу тренировок.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что у украинских пилотов есть большой опыт и часы налета, в том числе и боевые. А потому за границей каждый в индивидуальном порядке будет проходить обучение.

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