В Британии назначили нового министра обороны: что о нем известно

Дэн Джарвис / © Getty Images

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Дэна Джарвиса новым министром обороны страны.

Он заменил на этом посту подавшего в отставку Джона Гили, сообщает Sky News.

Стармер отметил, что правительство работает над усилением вооруженных сил и реагирует на современные вызовы безопасности.

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«Я рад назначить Дэна Джарвиса министром обороны, поскольку мы укрепляем наши вооруженные силы и отвечаем на растущие угрозы, стоящие перед нашей страной», — заявил он.

Премьер также подчеркнул, что главной обязанностью правительства является обеспечение безопасности граждан. По его словам, Великобритания осуществляет стабильное увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны.

Дэн Джарвис является членом парламента с 2011 года. В 2018-2022 годах он занимал должность мэра Южного Йоркшира. С 2024 работал министром безопасности в Министерстве внутренних дел. Ранее он служил офицером в парашютном полку и участвовал в миссиях в Косово, Сьерра-Леоне, Ираке и Афганистане.

Ранее сообщалось, что министр обороны Великобритании Джон Гили объявил об отставке в четверг, 11 июня.

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