В Британии назвали "настоящим унижением" для России просить оружие у КНДР

В Минобороны Британии заявили, что Путин был вынужден идти в Северную Корею с протянутой рукой.

Глава Министерства обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что для России является настоящим унижением просить ракеты у КНДР для обстрелов Украины.

Об этом он написал у себя на странице X.

Он заявил, что новости о том, что Россия просит ракеты у КНДР, показывает, что от нее все отвернулись.

"Мир отвернулся от России, заставив Путина уйти с протянутой рукой в Северную Корею, чтобы продолжить свое незаконное вторжение", – отметил Шеппс.

Кроме того, министр напомнил, что своими действиями Россия нарушила многие резолюции Совбеза ООН и поставила под угрозу безопасность еще одного региона мира.

Поэтому, по его словам, Британия и ее партнеры "заботятся, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за поддержку России".

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии отреагировали на использование армией РФ ракет Ким Чен Ина.

Кроме того, мы ранее информировали, что США созывают Совбез ООН из-за использования Россией ракет КНДР.

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