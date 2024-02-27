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В Британии неизвестные похитили военную одежду для ВСУ: что известно

В Британии неизвестные похитили военную одежду для ВСУ: что известно

Военная одежда, предназначенная для ВСУ. ФОТО: Министерство обороны Нидерландов

Местная полиция расследует кражу.

Во время транспортировки из Нидерландов в Британию похитили военную одежду и снаряжение для украинских военных, которые проходят обучение в Британии.

Об этом сообщает Министерство обороны Нидерландов.

Кража произошла на прошлой неделе. Неизвестные похитили товары из гражданского грузовика, который их перевозил.

"Ограбление произошло во время ночной остановки в Великобритании. Разрезан тент грузового отделения грузовика. Впоследствии это было частично опустошено. Украинские военные проходят военную подготовку в Великобритании в рамках операции Interflex. Способствуют этому и голландские солдаты", — говорится в сообщении.

В Минобороны Нидерландов подчеркивают, что местная полиция расследует кражу.

Напомним, 22 февраля Великобритания анонсировала новую помощь Украине, среди которой – научить 10 000 украинских военнослужащих.

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