В Британии неизвестный зарезал мужчину и ранил еще 7 человек возле ночного клуба

Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате нападения, которое произошло рано утром в воскресенье, 30 апреля у ночного клуба в Корнуолле, Великобритания.

Также читайте В туалете британского паба нашли секретные документы о новой атомной подлодке

Полиция была вызвана в ночной клуб Eclipse в Бодмине в 3 часа ночи после получения сообщений о "серьезной ссоре" в этом районе, сообщает New-York Post.

По словам полиции, мужчина в возрасте 30 лет погиб на месте происшествия, еще семь мужчин и женщин получили ранения, они были отправлены в больницу с травмами.

По словам полицейских, после жестокого нападения, которое произошло рано утром, неизвестный 24-летний житель города Бодмин был задержан по подозрению в убийстве, покушении на убийство и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Полиция Девона и Корнуолла приступила к расследованию дела.

"Сейчас мы рассматриваем это как отдельное дело и не ищем никого в связи с другими подобными делами", — сказали в полиции.

По словам начальника местной полиции Восточного Корнуолла Роба Янгмана, он попросил местное общество набраться терпения и успокоиться, поскольку полиция продолжает расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии в городе Сетубал мужчина застрелил 4 человека, после чего покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, мы ранее информировали, что лондонская полиция разыскивает женщину, обвиняемую в сексуальном насилии над мужчиной на станции метро в столице Британии.

Читайте также: