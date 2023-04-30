В Британии неизвестный зарезал мужчину и ранил еще 7 человек возле ночного клуба

Событие произошло возле ночного клуба Eclipse в Бодмин приблизительно в 3 часа ночи.
Один человек погиб и еще семеро получили ранения в результате нападения, которое произошло рано утром в воскресенье, 30 апреля у ночного клуба в Корнуолле, Великобритания.
Полиция была вызвана в ночной клуб Eclipse в Бодмине в 3 часа ночи после получения сообщений о "серьезной ссоре" в этом районе, сообщает New-York Post.
По словам полиции, мужчина в возрасте 30 лет погиб на месте происшествия, еще семь мужчин и женщин получили ранения, они были отправлены в больницу с травмами.
По словам полицейских, после жестокого нападения, которое произошло рано утром, неизвестный 24-летний житель города Бодмин был задержан по подозрению в убийстве, покушении на убийство и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
Полиция Девона и Корнуолла приступила к расследованию дела.
"Сейчас мы рассматриваем это как отдельное дело и не ищем никого в связи с другими подобными делами", — сказали в полиции.
По словам начальника местной полиции Восточного Корнуолла Роба Янгмана, он попросил местное общество набраться терпения и успокоиться, поскольку полиция продолжает расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что в Португалии в городе Сетубал мужчина застрелил 4 человека, после чего покончил жизнь самоубийством.
Кроме того, мы ранее информировали, что лондонская полиция разыскивает женщину, обвиняемую в сексуальном насилии над мужчиной на станции метро в столице Британии.
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