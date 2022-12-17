В Британии обеспокоены запросом Сунака анализа хода войны в Украине.

Чиновники опасаются, что он хочет занять очень осторожную позицию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у правительства провести анализ хода войны в Украине.

Об этом сообщает BBC.

В правительственных кругах обеспокоены тем, что премьер страны запросил анализ войны в Украине, поскольку военное командование указывает, что ближайшие месяцы могут быть решающими с точки зрения поставки оружия.

«Войны не выигрываются на дашбордах. Войны выигрываются инстинктами. В начале войны Борис Джонсон сел и сказал: "Давайте просто сделаем это". Так что Риши нужно направить своего внутреннего Бориса на внешнюю политику и ни на что другое», — отметил источник BBC.

Источник утверждает, что такой анализ нужен Сунаку для оценки хода войны и значения военного вклада Великобритании. То есть, какую выгоду получила Британия от того, что вложила в Украину с начала войны.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал отправить в ближайшее время новые средства ПВО.

Также мы информировали, что Британия объявила о новом пакете помощи Украине.

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