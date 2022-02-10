В Британии обнаружили больных редким вирусом Эбола, который может вызвать вагинальные кровотечения и глухоту: что известно

В Британии обнаружили больных редким вирусом Эбола, который может вызвать вагинальные кровотечения и глухоту: что известно

Зараженные являются членами семьи, которая недавно вернулась из Западной Африки, где лихорадка Ласса является эндемичной.

У двух людей в Англии диагностировали лихорадку Ласса, редкий вирус Эбола, распространяющийся через фекалии крыс, и может вызвать такие симптомы, как вагинальное кровотечение и глухота.

Об этом сообщили представители здравоохранения, пишет Metro.

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Считается, что все случаи заболевания произошли в одной семье, которая недавно вернулась из Западной Африки, где вирус эндемичный. Один из пациентов уже поправился, а другого переводят в Королевскую свободную больницу в Лондоне для оказания специализированной помощи.

Третий возможный случай, связанный с той же семьей, расследуется на востоке Англии. Пациент тоже лечится в медучреждении.

Агентство здравоохранения Британии ( UKHSA) , отвечающее за расследование вспышки, подчеркнуло, что передача от человека к человеку этого вируса редкая, и большинство людей полностью выздоравливают. Лихорадку Ласса агентство описало как "острую вирусную геморрагическую болезнь, вызванную вирусом Ласса".

Специалисты объясняют, что люди обычно заражаются через еду или предметы обихода, загрязненные мочой или фекалиями инфицированных крыс. Вирус также может передаваться через инфицированные жидкости организма.

"Мы можем подтвердить, что в Англии обнаружены два случая лихорадки Ласса, и еще один вероятный случай расследуется. Случаи в одной семье и связаны с недавней поездкой в ​​Западную Африку", — сказала доктор Сьюзен Хопкинс, главный медицинский советник UKHSA.

По ее словам, случаи лихорадки Ласса редки в Британии и она нелегко распространяется между людьми. Поэтому общий риск для населения очень низкий.

"Мы связываемся с лицами, которые имели тесный контакт с больными к подтверждению их инфекции, чтобы дать соответствующую оценку, поддержку и советы", — добавила она.

Отмечается, что это первые подтвержденные случаи серьезного заболевания в стране за более чем десять лет, а с 1980 года их было всего восемь. Люди, подхватывающие вирус в Западной Африке, обычно живут в районах, где есть большая популяция грызунов. Импортированные случаи редко встречаются в других странах мира.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1% людей, инфицированных вирусом Ласса, умирает. Около 80% не имеют никаких симптомов, тогда как другие испытывают лихорадку с болями, которые могут прогрессировать до головных болей, рвоты и диареи.

В тяжелых случаях могут наблюдаться отек лица, жидкость в легочной полости, кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта и низкое артериальное давление.

Глухота встречается у 25% пациентов, переживших болезнь. В половине этих случаев слух отчасти возвращается через один-три месяца. Заболевание протекает особенно тяжело на поздних стадиях беременности, при этом уровни материнской смертности и потери плода в течение последнего триместра превышают 80%.

Напомним, в ВОЗ предупредили человечество об "идеальных условиях для появления новых штаммов COVID".

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