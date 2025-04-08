В Британии осудили "бизнесменов", получивших миллионы из-за войны в Украине: к этому причастен россиянин

В Британии осудили банду из-за отмывания денег / © Getty Images

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В Великобритании осудили дельцов из-за отмывания денег. Денежные средства они зарабатывали, пользуясь войной в Украине.

Об этом пишет Sky News.

«После начала войны группировка покупала в Великобритании микроавтобусы и грузовики, чтобы продать их в Украине, а затем конвертировала заработанные деньги в криптовалюту. Они воспользовались спросом на транспортные средства в Украине и отсутствием регулирования криптовалюты в Украине, чтобы отмыть 6,63 млн фунтов стерлингов в период с 2022 по 2023 год», — говорится в сообщении.

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52-летний Валерий Попович из Санбери-на-Темзе и 43-летний Виталий Луцак из Чешунта, Хартфордшир, приговорены к 6,5 года заключения.

Жене Поповича, 42-летней Оксане Попович, также из Санбери-на-Темзе, приговор будет оглашен 30 мая.

Все они были признаны виновными в переводе имущества, полученного преступным путем, или в отмывании денег, а также в ведении незарегистрированного бизнеса по предоставлению денежных услуг.

Валерий Попович руководил экспортной компанией «Спринт Коммерс ЛТД», которая покупала автомобили в Великобритании у легальных трейдеров и продавала их в Украине. Его жена тоже работала в компании.

Валерий Попович / © Metropolitan Police

Он покупал транспортные средства за деньги, полученные преступным путем, прежде чем средства от продажи были размещены в Украине в банках или пунктах обмена валют, а затем конвертированы в криптовалюту.

Луцак выступал в роли денежного координатора операции, отправляя Поповича собирать нелегальные наличные деньги от «криминальных клиентов» в Великобритании, которые он потом использовал для покупки автомобилей. Полиция обнаружила, что через его «криптокошельки», что хранились на компьютере, прошло более $14 млн в криптовалюте.

Виталий Луцк / © Metropolitan Police

Часть отмытой налички контролировал гражданин России Семен Куксов, осужденный 27 октября 2023 года Королевским судом Саутворка в рамках операции «Дестабилизация», проведенной Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA).

В феврале 2024 года Куксов был приговорен Королевским судом Саутворка к пяти годам и семи месяцам лишения свободы.

В ходе расследования дела Поповича и Луцака полиция обнаружила электронную таблицу Microsoft Excel, которая доказывает, что они отмыли 6,63 млн фунтов стерлингов наличными в период с августа 2022 по июнь 2023 года.

Преступная деятельность позволила Валерию и Оксане Поповичам приобрести второй дом на юго-западе Лондона за чуть менее 1 млн фунтов стерлингов.

Действуя по оперативной информации, 28 июня 2023-го полиция остановила автомобиль в Твикенхеме, пассажиром которого был Валерий Попович. Полицейские обнаружили в автомобиле более 60 000 фунтов стерлингов наличными, после чего арестовали Поповича на месте преступления.

Затем офицеры провели обыск по его адресу на Глостер Роуд, Фелтем, где обнаружили 130 000 фунтов стерлингов наличными. Эти деньги были изъяты вместе с его электронными устройствами.

Подразделение борьбы с экономической преступностью обнаружило связь с Оксаной Попович и Луцаком, которые были арестованы в их домах 15 мая 2024 года.

Подразделение по борьбе с экономическими преступлениями работало над расследованием совместно с партнерскими учреждениями, включая Национальное управление по борьбе с коррупцией, Королевскую налоговую и таможенную службу и Управление по финансовому мониторингу и контролю. Оно включало оценку комплексных доказательств, в частности, чатов, денежных транзакций, видеонаблюдения, криптовалютных кошельков и журналов звонков.

Негин Момтахен, специализированный прокурор Королевской прокурорской службы, говорит, что отмывание денег не является «преступлением без жертв», и они стремятся конфисковать деньги, полученные в результате преступной деятельности.