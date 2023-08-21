В Британии осудили медсестру, убивавшую младенцев: какой срок она получила

Суд в Манчестере (Великобритания) осудил медсестру, убивавшую новорожденных младенцев. Она получила пожизненное заключение.

Об этом сообщает "Bild на русском".

Считала себя Богом

Медсестре Люси Летби из Великобритании всего 33 года. Казалось бы, вся жизнь впереди. Вместо этого до конца своих дней женщина пробудет за решеткой.

Речь идет об убийстве не менее 7 младенцев в неонатальном отделении больницы в городе Честер вблизи Ливерпуля. Преступления совершались с 2015 по 1016 год.

Ранее во время судебных слушаний мать одного из погибших младенцев крикнула ей: "Вы думали, что это ваше право играть в Бога с жизнями наших детей?"

В настоящее время неизвестно, будет ли привлечено к ответственности руководство больницы. Несколько бывших коллег Летби утверждают, что высказывали подозрения по поводу медсестры, однако к ним в администрации больницы не отнеслись серьезно.

Впрочем, это только те преступления, которые удалось подтвердить и доказать. По данным The Guardian, следователи обнаружили еще около 30 "подозрительных инцидентов", также произошедших в больнице, где работала Летби.

Что известно о

Напомним, Люси Летби подозревали в убийстве 7 младенцев и попытке расправиться с еще 10 новорожденными. Она колола им воздух, перекармливала молоком, травила инсулином и умышленно травмировала. По мнению следствия, медсестра "наслаждалась смертью детей".

Прокуроры утверждали, что намерение Летби заключалось в том, чтобы убить младенцев, убеждая коллег в естественной причине смерти.

Но когда в больнице заметили резкий рост количества умирающих младенцев или состояние которых неожиданно ухудшаются, и не нашли этому медицинского объяснения, полиция начала расследование. После судебного разбирательства, которое длилось 10 месяцев, жюри в составе семи женщин и четырех мужчин решило, что она виновна в нападениях. Обвинение назвало их "упорными, рассчитанными и хладнокровными".

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