В Британии осудили мужчину, укравшего 200 тысяч шоколадных яиц

Обвиняемый признал свою вину в краже, нанесенном ущербе и вождении без страховки.

В Великобритании суд отправил за решетку на 18 месяцев мужчину, который накануне Пасхи пытался украсть 200 000 шоколадных яиц.

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Об этом информирует CNN.

Полиция назвала похитителя "пасхальным кроликом". Заключенный 32-летний Джоби Пул украл крем-яйца Cadbury Creme Eggs на сумму 40 000 долларов США 11 февраля.

Для того, чтобы совершить преступление, он пробрался в промышленных цех. После этого он скрылся с похищенными яйцами на грузовике. По словам полиции, во время угона он использовал трактор, чтобы оттянуть прицеп с яйцами от промышленного цеха.

Адвокат Пула на одном из заседаний заявил, что его подзащитный остановил автомобиль, поняв, что за ним следят.

"Он понял, что игра закончилась – он понял, что за ним стоит полиция и подошел, когда это было безопасно", – сказал адвокат.

Сообщается, что похититель не оказывал никакого сопротивления. После его ареста полиция в Twitter сообщила, что "помогла спасти Пасху для поклонников Creme Egg", назвав инцидент "кражаю яиц".

20 июля судья Энтони Лоу приговорил Пула к 18 месяцам заключения. Обвиняемый признал свою вину в краже, нанесенном ущербе и вождении без страховки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше задержала 36-летнего гражданина Украины, укравшего из магазина продукты и сладости на 23 злотых (192 грн).

Кроме того, мы ранее информировали, что пятилетний мальчик из австралийского Сиднея играл по телефону отца и случайно сделал заказ в магазине мороженого.

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