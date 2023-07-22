В Британии осудили мужчину, укравшего 200 тысяч шоколадных яиц

Обвиняемый признал свою вину в краже, нанесенном ущербе и вождении без страховки.
В Великобритании суд отправил за решетку на 18 месяцев мужчину, который накануне Пасхи пытался украсть 200 000 шоколадных яиц.
Об этом информирует CNN.
Полиция назвала похитителя "пасхальным кроликом". Заключенный 32-летний Джоби Пул украл крем-яйца Cadbury Creme Eggs на сумму 40 000 долларов США 11 февраля.
Для того, чтобы совершить преступление, он пробрался в промышленных цех. После этого он скрылся с похищенными яйцами на грузовике. По словам полиции, во время угона он использовал трактор, чтобы оттянуть прицеп с яйцами от промышленного цеха.
Адвокат Пула на одном из заседаний заявил, что его подзащитный остановил автомобиль, поняв, что за ним следят.
"Он понял, что игра закончилась – он понял, что за ним стоит полиция и подошел, когда это было безопасно", – сказал адвокат.
Сообщается, что похититель не оказывал никакого сопротивления. После его ареста полиция в Twitter сообщила, что "помогла спасти Пасху для поклонников Creme Egg", назвав инцидент "кражаю яиц".
20 июля судья Энтони Лоу приговорил Пула к 18 месяцам заключения. Обвиняемый признал свою вину в краже, нанесенном ущербе и вождении без страховки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Польше задержала 36-летнего гражданина Украины, укравшего из магазина продукты и сладости на 23 злотых (192 грн).
Кроме того, мы ранее информировали, что пятилетний мальчик из австралийского Сиднея играл по телефону отца и случайно сделал заказ в магазине мороженого.
Читайте также:
- Будет слизывать сливки с тела 36-летнего любовника и нежиться с ним между простынями: 82-летняя британка поделилась неординарными планами на Рождество
- Ничего не ела, но выпивала бутылку вина за вечер: во время семейного отпуска внезапно умерла 35-летняя женщина
- Канцлер из марципана: немецкая мастерская производит сладости с портретом Ангелы Меркель