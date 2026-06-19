В Британии осудили украинца и румына за поджоги, связанные с Киром Стармером: что известно

Станислав Карпюк и Роман Лавринович. Фото: Полиция, ПА борьбы с терроризмом

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Британский суд отправил в тюрьму двух мужчин, устраивавших поджоги объектов, связанных с премьер-министром Киром Стармером.

Об этом сообщает BBC.

Эти преступления они совершили по указанию российских спецслужб. Суд в Лондоне Олд-Бейли приговорил 22-летнего украинца Романа Лавриновича к семи годам тюрьмы, а 27-летнему румыну Станиславу Карпюку — к двум годам.

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Следствие установило, что Лавринович действовал по указанию пользователя Telegram под псевдонимом EL, который вербовал исполнителя и обещал денежное вознаграждение. Судья Гарнем назвал Лавриновича «полезным идиотом», отметив, что тот «легко подкупили» и «принял эту работу, как и другие грязные мелкие задачи».

Следствие установило, что в мае 2025 года злоумышленники совершили серию поджогов. Например, 8 мая они сожгли автомобиль Toyota, когда-то принадлежавший Киру Стармеру. Затем 11 мая устроили пожар в квартирах, где раньше жил премьер. А 12 мая подожгли дом, который он сдавал своей невестке Джудит Александер. Она рассказала суду, как едва не очутилась в ловушке вместе с семьей, когда густой дым перекрыл им выход.

Станислав Карпюк, по оценке судьи, исполнил «вспомогательную роль» в этих «совершенно безрассудных» нападениях. Его задержали 17 мая в аэропорту Лутон при попытке вылететь в Румынию.

Адвокат Лавриновича Джеймс Скоби Кейси назвал своего подзащитного «полным и абсолютным пехотинец» и «подкормкой для такого типа инфильтрации». По словам защитника, Лавринович чувствует «позор, который он вызвал семье в Украине».

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В свою очередь адвокат Карпюка Шахид Рашид заявил, что тот стремился лишь «помочь другу, который отчаянно нуждался в деньгах на лечение отца». Третьего фигуранта дела, 35-летнего Петра Починко, суд оправдал.

«Такие преступления, как поджог, руководимые анонимными онлайн-аккаунтами, обещающими оплату, являются постоянной тенденцией в нашей работе с действиями. Я хотела бы похвалить скорую работу следственной группы, которая установила личности мужчин, причастных к пожарам, в течение нескольких дней после них», — заявила глава Контртеррористической полиции Лондона Гелен Фланаган.

Напомним, в начале июня на юго-западе Франции неизвестные атаковали коктейлями Молотова завод компании Delair, которая поставляет беспилотники для Украины. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность среди местных силовиков из-за возможного иностранного вмешательства в работу критической инфраструктуры.

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