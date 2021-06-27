В Британии от коронавируса вакцинировали половину взрослого населения в возрасте до 30 лет

В европейской стране количество госпитализаций и случаев смерти идет на спад.
Более 4,2 млн британцев в возрасте от 18 до 30 лет уже получили прививку от коронавируса.
Об этом 27 июня сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.
Профильный министр Надхим Захави похвалил "феноменальное достижение":
"Прекрасно видеть, как так много молодых людей выступают за прививки, вносят свой вклад, чтобы защитить себя и своих близких", — отметил министр.
В Британии открылись сотни пунктов вакцинации, в том числе на стадионах и в торговых центрах.
Напомним, инфекционист опроверг мифы о коронавирусе "Дельта". По словам медика, особой разницы между штаммами коронавируса нет.