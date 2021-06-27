В Британии от коронавируса вакцинировали половину взрослого населения в возрасте до 30 лет

В Британии от коронавируса вакцинировали половину взрослого населения в возрасте до 30 лет

В европейской стране количество госпитализаций и случаев смерти идет на спад.

Более 4,2 млн британцев в возрасте от 18 до 30 лет уже получили прививку от коронавируса.

Об этом 27 июня сообщает Sky News со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.

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Профильный министр Надхим Захави похвалил "феноменальное достижение":

"Прекрасно видеть, как так много молодых людей выступают за прививки, вносят свой вклад, чтобы защитить себя и своих близких", — отметил министр.

В Британии открылись сотни пунктов вакцинации, в том числе на стадионах и в торговых центрах.

Напомним, инфекционист опроверг мифы о коронавирусе "Дельта". По словам медика, особой разницы между штаммами коронавируса нет.

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