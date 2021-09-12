В Британии отец позволял 9-летней дочери заниматься сексом, смотреть порно и оставлял ее с педофилом

Отец не возражал секс маленькой дочери с различными мальчиками.

На западе Англии в графстве Глостершир 64-летний отец, который после смерти жены сам воспитывал двух своих детей, не предпринял никаких действий, чтобы воспрепятствовать девятилетней дочери иметь сексуальные связи с несколькими мальчиками, а также позволял ей смотреть порнографию. Девочка имела девять половых актов с пятью ребятами.

Об этом пишет Mirror.

Как сообщает GloucestershireLive, сексуальными партнерами 9-летней девочки были мальчики ее возраста и на несколько лет старше. Также оказалось, что отец часто смотрел порно на телефоне и не возражал, чтобы дочь тоже пересматривала его на семейном iPad, которым ей было разрешено пользоваться.

Кроме того, выяснилось, что британец в течение двух месяцев ежедневно оставлял девочку на подозреваемого педофила, который жил поблизости. Сам же отец позже признался в полиции, что этот мужчина "мог быть извращенцем малолетних".

О сложности в семье стало известно, когда ребенок в разговоре с работником службы поддержки в школе сказала, что беспокоится о том, что у отца нет денег, а в их доме не хватает еды. Ребенок также рассказала о том, что в доме холодно. Девочку и ее брата забрали в приемную семью.

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Именно о сексуальных контактах все узнали, когда мальчик, который трижды занимался сексом с 9-летней девочкой, рассказал об этом своему отцу, который проинформировал школу и социальные службы.

Полиция после этого пришла к отцу домой и арестовала его. Девочку же допросили и она сказала, что имела половой акт девять раз с пятью ребятами в возрасте от 8 до 15 лет.

Отец, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, признал себя виновным по обвинению в пренебрежении или жестоком обращении с ребенком, находящимся под его опекой, таким образом, что это могло бы нанести ей ненужные страдания или травмы, когда ей было 9-10 лет в 2016-2017 годах. Отца приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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