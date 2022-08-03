В Британии отложили выборы нового премьера: в чем причина

Консервативная партия Великобритании на полторы недели отложила начало голосования за выбор нового премьера. Соответствующее решение было принято из-за риска хакерского взлома.
Внезапное изменение означает, что бюллетени для голосования по почте, которые должны были быть отправлены с понедельника, могут прибыть 11 августа.
Об этом сообщает The Telegraph.
Голосование за нового премьера было отложено после того, как британский центр правительственной связи (GCHQ), отвечающий за информационную защиту правительства и вооруженных сил страны, предупредил о вероятном вмешательстве хакеров в голосование и, соответственно, его результатах.
В результате в Британии изменили и процедуру голосования. Так, Консервативная партия вынуждена была отменить первоначальные планы, позволяющие изменять свой выбор в процессе голосования. Теперь уникальный код каждого члена партии будет деактивирован сразу же после того, как он отдаст свой голос, то есть свое решение нельзя будет изменить.
Напомним, 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после отставки Джонсона поддержка от Великобритании не изменится. В этом главу государства заверил британский премьер.
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