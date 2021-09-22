В Британии паб с 200-летней историей переименовывают из-за "расистского названия"

Местные жители критически относятся к решению переименовать паб.
В Великобритании паб The Black Boy (Черный парень), который имеет более чем 200-летнюю историю был переименован из-за беспокойства, что его название носит расистский оттенок.
Об этом сообщает Daily Mail.
Заведение насчитывает почти 600 лет. Он был известен как "Черный мальчик" с начала XIX века, а до этого назывался Blackamoors.
Местные жители критически относятся к решению переименовать паб. Они говорят, что The Black Boy не является расистской названием. Якобы заведение назвали в честь короля Карла IІ. Историки считают, что Карла ІІ называли "черным мальчиком", потому что это прозвище дала ему мать из-за темных волос и цвет лица. По другой версии, вблизи реки перевозили уголь. Работники после смены приходили в паб, покрытые толстым слоем угольной пыли.
Разъяренные местные жители зашли на страницу паба в Facebook и выразили свое возмущение:
- "Возможно, нам следует теперь называть заведение "Снежинка", если название можно изменить так легко".
- "Я был здесь много раз с темнокожими друзьями и родственниками, и никто никогда не обижался".
Считается, что в Великобритании существует около 25 пабов, которые называются The Black Boy.
Напомним, что компания Facebook попала в расистский скандал из-за отметку "о приматов" на ролике с темнокожими людьми.