В Британии паб с 200-летней историей переименовывают из-за "расистского названия"

Местные жители критически относятся к решению переименовать паб.

В Великобритании паб The Black Boy (Черный парень), который имеет более чем 200-летнюю историю был переименован из-за беспокойства, что его название носит расистский оттенок.

Об этом сообщает Daily Mail.

Заведение насчитывает почти 600 лет. Он был известен как "Черный мальчик" с начала XIX века, а до этого назывался Blackamoors.

Также читайте 19-летняя Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме

Местные жители критически относятся к решению переименовать паб. Они говорят, что The Black Boy не является расистской названием. Якобы заведение назвали в честь короля Карла IІ. Историки считают, что Карла ІІ называли "черным мальчиком", потому что это прозвище дала ему мать из-за темных волос и цвет лица. По другой версии, вблизи реки перевозили уголь. Работники после смены приходили в паб, покрытые толстым слоем угольной пыли.

Разъяренные местные жители зашли на страницу паба в Facebook и выразили свое возмущение:

"Возможно, нам следует теперь называть заведение "Снежинка", если название можно изменить так легко".

"Я был здесь много раз с темнокожими друзьями и родственниками, и никто никогда не обижался".

Считается, что в Великобритании существует около 25 пабов, которые называются The Black Boy.

Напомним, что компания Facebook попала в расистский скандал из-за отметку "о приматов" на ролике с темнокожими людьми.

Расизм в футболе: болельщики против темнокожих игроков – "Секретные материалы" Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку