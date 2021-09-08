В Британии пара сделала коррекцию зрения и впервые за много лет увидела недостатки друг друга: какой была их реакция

Операция изменила повседневную жизнь супругов, поскольку им больше не нужны очки для различных занятий.

Британская пара, прожившая в счастливом браке 55 лет, думала, что знает друг о друге все, пока операция по восстановлению зрения не позволила им впервые за много лет четко увидеть лица друг друга.

Об этом пишет Metro.

Известно, что Терри Смит и Бренда с Мерстхема, которым сейчас по 75 лет, впервые встретились в местном молодежном клубе. Тогда им было по 17 лет. С тех пор они вместе и воспитали двух дочерей, а теперь наслаждаются тремя внуками, одной внучкой и тремя правнуками.

Записаться на операцию по восстановлению зрения пара решила, когда их зрение было заметно ухудшено из-за катаракты. Бренда же с 30 лет носила очки, но однажды в клинике ей диагностировали катаракту и она уже не могла прочитать ни одной из линий на таблице для проверки зрения.

Первой в Лондонский офтальмологический центр попала Бренда, но впоследствии им обоим установили мультифокальные линзы HD на оба глаза. После операции пара была поражена разницей.

"После операции у меня не было веры потому, что я видела. Я сказала Терри: "Ты неправильно бреешься". Мне пришлось подстричь ему брови и все такое. Я всегда красилась с помощью увеличительного зеркала, но после операции не могла поверить в то, что есть на моем лице", — признается женщина.

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Терри же носил очки 25 лет и после операции сказал, что некоторые аспекты внешности жены удивили его.

"Я также заметил такие вещи, как цвет волос моей жены, которые, я знаю, она подкрашивает, возможно, был немного ярче, чем должен быть на самом деле. Изменился и цвет одежды. Вещи, которые я считал одним цветом, были совсем другими. Этот плащ, который я думал, был серым, на самом деле зеленый!", — говорит британец.

Сейчас Бренда, которая является упорной читательницей, прекрасно может просматривать книгу без очков. Но наибольшее предпочтение она получает, когда занимается "цветочным искусством" — любимым хобби, которое содержит изготовление украшений из растительных материалов.

"Мне стало значительно проще создавать новый дизайн, и это тоже гораздо приятнее", — рассказывает пожилая женщина.

А для Терри, увлеченного спортсмена, отказ от очков означал возвращение к теннису, и он также играет в боулинг со "значительно большей точностью".

"Это похоже на чудо. Такое ощущение, что зрение вернулось к тому, каким было, когда мне было 15 лет", — говорит Терри.

Напомним, супруги окропляют из Британии, прожившие в браке более пятидесяти лет, умерло от коронавируса с разницей в 12:00.

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