В Британии похитили три тысячи бутылок закарпатского вина

Ограбление фуры / © Виталий Глагола

Реклама

В Лондоне произошло дерзкое ограбление — неизвестные разобрали грузовик, который перевозил партию закарпатского вина Chateau Chizay. Инцидент произошел на стоянке после прохождения таможенного контроля в Великобритании.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По информации импортера Uawines UK, воры похитили около трех тысяч бутылок украинского вина. Из грузовика исчезли игристые Carpathian Sekt, розовое Pinot Noir и премиальный Late Harvest — вино, которое получает международные награды и представляет Украину на мировых выставках.

Реклама

«Уцелела только одна паллета в глубине фуры — воры спешили», — говорится в сообщении.

Компания как раз готовилась к зимнему сезону: напитки планировали поставлять в рестораны и на праздничные события, где должны были презентовать украинскую продукцию.

«Теперь сезон сорван, контракты сорваны, а британская полиция даже не начала расследование. Компания обратилась к страховщикам», — добавил журналист.

Напомним, 19 октября произошло ограбление века. 19 октября из парижского Лувра — самого известного и самого посещаемого музея в мире — были украдены бесценные драгоценности французской короны времен Наполеона III, которые выставлялись в Галерее Аполлона. Убытки от ограбления Лувра, во время которого были похищены драгоценности, составляют 88 миллионов евро.