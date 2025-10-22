ТСН в социальных сетях

22 октября 2025
Мир
262
1 мин

В Британии похитили три тысячи бутылок закарпатского вина

После растаможки в Лондоне неизвестные разворовали фуру с украинским вином.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Ограбление фуры

Ограбление фуры / © Виталий Глагола

В Лондоне произошло дерзкое ограбление — неизвестные разобрали грузовик, который перевозил партию закарпатского вина Chateau Chizay. Инцидент произошел на стоянке после прохождения таможенного контроля в Великобритании.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По информации импортера Uawines UK, воры похитили около трех тысяч бутылок украинского вина. Из грузовика исчезли игристые Carpathian Sekt, розовое Pinot Noir и премиальный Late Harvest — вино, которое получает международные награды и представляет Украину на мировых выставках.

«Уцелела только одна паллета в глубине фуры — воры спешили», — говорится в сообщении.

Компания как раз готовилась к зимнему сезону: напитки планировали поставлять в рестораны и на праздничные события, где должны были презентовать украинскую продукцию.

«Теперь сезон сорван, контракты сорваны, а британская полиция даже не начала расследование. Компания обратилась к страховщикам», — добавил журналист.

