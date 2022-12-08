В Британии появились в обращении первые монеты с изображением короля Чарльза III (фото)

В Великобритании с 8 декабря ввели в обращение первые монеты с изображением короля Чарльза III, на которых раньше был портрет королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о монетах с номиналом в 50 пенсов. Они будут доступны во всех британских почтовых отделениях в количестве 4,9 млн единиц.

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С одной стороны монеты изображен король Чарльз III, а с другой – все равно будет реверанс к покойной королеве с новым дизайном, посвященным ее жизни и наследию. Речь идет о дизайне, который сначала появился на короне для коронации Елизаветы II в 1953 году.

Что любопытно, на новой монете с британским монархом он изображен без короны. Все потому, что короли вообще не часто изображаются в коронах на монетах, тогда как у королевы Елизаветы II она была.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Напомним, что коронация короля Чарльза III состоится аж в мае 2023 года в Вестминстерском аббатстве, однако корону монарха уже готовят к исторической службе.

Ранее британские СМИ информировали, что, когда будут введены в обращение новые банкноты с изображением короля, они будут циркулировать одновременно с банкнотами с изображением его матери королевы.

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