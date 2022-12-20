В Британии презентовали первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ (фото)

Одновременно в обращении будут как банкноты с изображением усопшей королевы Елизаветы II так и нового короля.

В Британии представили новый дизайн банкнот с изображением короля Чарльза ІІІ.

Об этом сообщает The Guardian.

Банкноты постепенно заменят банкноты с изображением его матери, королевы Елизаветы II, и поступят в обращение к середине 2024 года.

Новые банкноты будут опубликованы только для замены изношенных. Одновременно в обращении будут как банкноты с изображением усопшей королевы Елизаветы II так и нового короля.

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Король Чарльз станет вторым монархом, изображенным на купюре Банка Англии в Великобритании. Хотя бумажные деньги выпускаются Банком Англии с конца 1600-х годов, портрет правящего монарха впервые был представлен на выпуске банка 1960 г., когда банкнота номиналом 1 фунт с изображением королевы Елизаветы II была представлена ​​для ежедневного использования. Однако на монетах столетиями изображали монарха.

Что любопытно, на купюрах, выпущенных шотландскими и североирландскими банками, монарх не изображен.

Портрет королевы также изображен на некоторых банкнотах номиналом 20 долларов в Канаде, на монетах в Новой Зеландии и некоторых других странах Содружества.

Ранее сообщалось, что в Британии появились в обращении первые монеты с изображением короля Чарльза III.

Напомним, 10 сентября в Лондоне Чарльза III официально провозгласили новым королем Великобритании.

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