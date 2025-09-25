ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1464
Время на прочтение
2 мин

В Британии прогремел мощный взрыв и возник огненный шар: тряслись дома

Мощный взрыв всколыхнул британский город Суиндон, где в промышленной зоне вспыхнул масштабный пожар. Полиция начала эвакуацию близлежащих районов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар на территории промышленной зоны Groundwell в Суиндоне после взрыва

Пожар на территории промышленной зоны Groundwell в Суиндоне после взрыва

Дополнено новыми материалами

В британском графстве Уилтшир 24 сентября прогремел «масштабный взрыв» на территории промышленной зоны Groundwell в Суиндоне, после чего вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает Sky News.

Полиция, скорая помощь и пожарные прибыли на место происшествия около 19:30.

В полиции Уилтшира сообщили, что продолжается эвакуация непосредственно прилегающих районов, но жителям других частей города выезжать не нужно. Правоохранители обратились к жителям с просьбой оставаться дома, закрыть окна и избегать территории промпарка, чтобы не подвергать себя опасности.

По информации пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, к ликвидации последствий привлечено не менее 10 пожарных машин и специализированная техника, в том числе автолестница и автоцистерны. В службе уточнили, что спасатели борются с пожаром на складе и прилагают усилия, чтобы взять ситуацию под контроль.

Очевидцы делились впечатлениями в соцсетях. Хлоя Хаккетт написала, что произошел «масштабный взрыв», и ее дом «буквально затрясло». Она добавила: "Огромный огненный шар. Очень надеюсь, что никто не пострадал и что службы экстренной помощи будут в безопасности».

«Я еще подумала, что это за страшный грохот был. Двери затряслись. Я даже подумала, что кто-то пытается ворваться в дом. Надеюсь, все в безопасности и никто не пострадал», — написала Анжела Уиллис.

Еще один пользователь отметил, что «буквально весь дом затрясло», и добавил: «Свиндон буквально в огне».

К слову, 23 сентября на одной из улиц в центре Осло прогремел взрыв. Впоследствии саперы осуществили контролируемый подрыв еще одного взрывного устройства, найденного на месте происшествия. Правоохранители задержали подозреваемого.

Дата публикации
Количество просмотров
1464
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie