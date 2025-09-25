В Британии прогремел мощный взрыв и возник огненный шар: тряслись дома

Пожар на территории промышленной зоны Groundwell в Суиндоне после взрыва

Реклама

Дополнено новыми материалами

В британском графстве Уилтшир 24 сентября прогремел «масштабный взрыв» на территории промышленной зоны Groundwell в Суиндоне, после чего вспыхнул крупный пожар.

Об этом сообщает Sky News.

Полиция, скорая помощь и пожарные прибыли на место происшествия около 19:30.

Реклама

В полиции Уилтшира сообщили, что продолжается эвакуация непосредственно прилегающих районов, но жителям других частей города выезжать не нужно. Правоохранители обратились к жителям с просьбой оставаться дома, закрыть окна и избегать территории промпарка, чтобы не подвергать себя опасности.

По информации пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, к ликвидации последствий привлечено не менее 10 пожарных машин и специализированная техника, в том числе автолестница и автоцистерны. В службе уточнили, что спасатели борются с пожаром на складе и прилагают усилия, чтобы взять ситуацию под контроль.

Очевидцы делились впечатлениями в соцсетях. Хлоя Хаккетт написала, что произошел «масштабный взрыв», и ее дом «буквально затрясло». Она добавила: "Огромный огненный шар. Очень надеюсь, что никто не пострадал и что службы экстренной помощи будут в безопасности».

«Я еще подумала, что это за страшный грохот был. Двери затряслись. Я даже подумала, что кто-то пытается ворваться в дом. Надеюсь, все в безопасности и никто не пострадал», — написала Анжела Уиллис.

Реклама

Еще один пользователь отметил, что «буквально весь дом затрясло», и добавил: «Свиндон буквально в огне».

Дата публикации 08:47, 25.09.25 Количество просмотров 4 После взрыва в Уилтшире вспыхнул пожар

К слову, 23 сентября на одной из улиц в центре Осло прогремел взрыв. Впоследствии саперы осуществили контролируемый подрыв еще одного взрывного устройства, найденного на месте происшествия. Правоохранители задержали подозреваемого.