В Британии прокомментировали слова Трампа о том, что Европа «его не делает» для прекращения войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Британское правительство во вторник отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что европейские лидеры «слишком много говорят» о войне России против Украины и «ничего не делают для ее решения».

Представитель премьер-министра Кира Стармера в комментарии журналистам категорически отрицал такие утверждения, информирует Politico.

«Вы видели, сколько стран участвует в обсуждениях коалиции решительных. Вы также видите работу, проделанную Великобританией, возглавляя реакцию на санкции, в том числе против теневого флота», — подчеркнул он.

Реклама

Спикер также подчеркнул, что Лондон и дальше твердо поддерживает американский «мирный план» для Украины и высоко оценивает усилия США, направленные на достижение справедливого мира.

Он добавил, что в достижении мира никто не заинтересован больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, и именно поэтому Великобритания продолжает играть активную роль в международной поддержке Киева.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Путину «трудно попытаться заключить соглашение», потому что «они очень ненавидят друг друга».

Мы ранее информировали, что дипломатические успехи президента США Дональда Трампа на международной арене оказались под вопросом после ряда возобновившихся конфликтов в регионах, где он заявлял о посредничестве.