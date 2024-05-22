В Британии просят жителей сделать экстренные запасы на 3 дня: что произошло

Британский вице-премьер-министр Оливер Доуден представил новый веб-сайт с советами, как защитить себя от различных рисков, включая кризис биозащиты, отключение электроэнергии, наводнение или пандемию.

Британское правительство просит жителей Соединенного Королевства запастись водой и едой минимум на три дня в рамках информационной кампании по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Sky News.

В рамках этой информационной кампании британский вице-премьер-министр Оливер Доуден представил новый веб-сайт с советами, как защитить себя от различных рисков, включая кризис биозащиты, отключение электроэнергии, наводнение или пандемию.

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Веб-сайт Prepare ("Подготовься") призывает домохозяйства запастись бутылированной водой с минимальным запасом три литра питьевой воды на человека в день, но для более комфортного уровня (приготовления пищи и гигиены) рекомендуется 10 литров.

Люди также должны хранить нескоропортящуюся пищу, которая "не нуждается в варке", например мясные консервы, овощи и фрукты, а также детские товары и корм для домашних животных, если это необходимо.

На сайте добавляют, что в упаковке должен быть консервный нож, а также аккумуляторные или динамо-фонарики и радио, влажные салфетки и аптечка.

Оливер Доуден говорит, что эти меры касаются "разумных мер безопасности, а не накопления", и веб-сайт предназначен для предоставления "практической информации для домохозяйств по подготовке" к угрозам, указанным в государственном национальном реестре рисков.

Ранее проведенный опрос показал, что только 15% людей имеют в своих домах комплекты для экстренной помощи, а свыше 40% не имеют трехдневных запасов не скоропортящихся продуктов.

Новый веб-сайт является частью стремления британского вице-премьера обеспечить большую устойчивость Великобритании к возрастающим угрозам, начиная от стихийных бедствий и отключений воды до вооруженных конфликтов.

В прошлом году он ввел новую систему экстренного оповещения, благодаря которой мобильные телефоны получают громкий звуковой сигнал, если в определенном районе есть риск жизни.

Напомним, ранее издание Foreign Policy со ссылкой на представителей разведки Эстонии сообщило, что Россия уже готовится к следующей войне. Вероятно, речь идет о конфликте с НАТО, который может произойти в течение следующих десяти лет.

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