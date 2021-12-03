В Британии провели первое исследование эффективности бустерных доз вакцин против COVID-19: какие дают наилучшую защиту

По мнению исследователей, бустерные дозы вакцины также смогут защитить от "Омикрона".

Бустерные дозы вакцин Pfizer и Moderna оказались наиболее эффективными из всех, используемых в Британии, согласно новому исследованию.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в Великобритании было проведено первое исследование эффективности бустерных доз различных вакцин. Исследования проводили на почти 3000 добровольцев эксперты из Университета Саутгемптона. Его опубликовали в ведущем медицинском журнале Lancet.

Согласно ему все семь вакцин показали эффективность против COVID-19. В частности, бустерные дозы вакцины могут снизить риск заболевания более чем на 93%. Однако ученые отмечают, что некоторые вакцины демонстрируют лучшие результаты, чем другие. В частности, лучший результат получили вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Также, согласно результатам исследования, вакцины дают одинаково сильный ответ против всех известных вариантов вируса, в частности, "Дельты". По мнению исследователей, это означает, что бустерные дозы вакцины также могут защитить от "Омикрона".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Бустерную прививку Украина готова ввести по примеру Европы, как только в ЕС будет принято такое решение. Третью дозу могут вводить через девять месяцев после полной вакцинации.

Новости Украины: Виктор Ляшко заявил, что третья бустерная доза будет доступна не раньше января

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